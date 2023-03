Presidente do Vitória confirma contratação de finalista do Baiano

Um dos artilheiros do Campeonato Baiano vai reforçar o Vitória na Série B do Brasileiro. Trata-se do atacante Welder, dono de cinco gols pelo Jacuipense. A informação foi confirmada pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, em entrevista concedida à Rádio Sociedade na noite de quarta-feira (29).

Welder tem 28 anos e é um dos titulares da equipe de Riachão do Jacuípe, que está brigando pela taça do estadual com o Bahia. O jogo de ida, disputado no último domingo (26), no estádio Valdredão, terminou empatado em 1×1. O novo reforço do Vitória foi o autor do único gol do Jacuipense. Everaldo anotou o tento do Bahia e garantiu a igualdade no marcador. A partida que vai decidir o campeão baiano de 2023 será realizada no domingo (2), às 16h, na Fonte Nova.

“Hoje fechamos duas contratações de jogadores do Jacuipense. Um é o Welder, que será nosso atacante”, afirmou Fábio Mota. “O outro é mais novo. Ele tem apenas 21 anos, um ponta que estamos apostando muito nesse menino. Adquirimos 30% e estamos trazendo ao Vitória”, completou o dirigente, sem revelar o nome do segundo reforço contratado junto ao Jacuipense.