Presidente e governador inauguraram obras em Teixeira de Freitas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o governador Jerônimo Rodrigues, participaram nesta sexta-feira (10) de maio, da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias e da visita ao campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Teixeira de Freitas (BA).

O governo realizou um investimento de R$ 200 milhões, entre obras, equipamentos e mobiliário, o hospital conta com 216 leitos, sendo 30 de UTI adulto e pediátrica.

Antes da cerimônia de inauguração do hospital, o presidente realizou a entrega das instalações do novo prédio do Campus Paulo Freire na Universidade Federal do Sul da Bahia na cidade de Teixeira de Freitas.

A cerimônia de inauguração do hospital teve iniciou às 14 hs e contou com a participação de vários ministros, além da presença de vários prefeitos e lideranças regionais.

O Governador também efetuou a entrega de três ambulâncias para os municípios de Nova Viçosa, Medeiros Neto e Itanhém. Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o Governo do Estado vai comunicar a construção da ponte sobre o Rio Água Fria.