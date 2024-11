Presidente Lula decreta GLO no Rio por conta da cúpula do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir a segurança de autoridades que vão participar da cúpula do G20 na cidade. A medida foi publicada nesta sexta-feira (8/11), em edição extra do Diário Oficial da União.

A missão, que concede poderes de polícia para militares das Forças Armadas, se iniciará na próxima quinta-feira (14/11) e vai até o dia 24 de novembro.

O encontro de lideranças do G20, atualmente sobre a presidência do Brasil, acontece nos dias 18 e 19 deste mês.

Segundo o governo brasileiro, a previsão é de que representantes de 55 países e organizações internacionais participem do evento.