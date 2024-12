Presidente Ny celebra a vitória da democracia em Itamaraju e Jucuruçu

Na manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro, o auditório da Câmara Municipal de Itamaraju foi palco de um evento solene que simbolizou o fortalecimento da democracia na região. A cerimônia de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes eleitos das cidades de Itamaraju e Jucuruçu marcou oficialmente o encerramento do processo eleitoral de 2024, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A presidente da Câmara Municipal de Itamaraju, vereadora Joseni Alves “Ny”, compôs a mesa de honra ao lado de representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e das forças de segurança da Bahia.

Num ambiente carregado de emoção e simbolismo, 28 representantes eleitos foram diplomados, selando o compromisso com suas comunidades e reforçando a confiança da população no poder das urnas.

Durante a cerimônia, Ny participou ativamente da sessão de fotos ao lado de parlamentares, autoridades e familiares, que prestigiaram este momento único. A vereadora destacou a importância da união entre os Poderes para atender às demandas do povo:

“Este diploma representa não apenas a vitória nas urnas, mas a representa cada cidadão que acredita na força do trabalho e na esperança de dias melhores.”

A diplomação simboliza a abertura de um novo ciclo político que se inicia em 1º de janeiro de 2025, quando os eleitos tomarão posse para, juntos, transformar o futuro de suas cidades.

“Com coragem, diálogo e compromisso, seguimos em frente, porque a verdadeira política é feita com amor ao povo e respeito à democracia”, concluiu a presidente Ny.

A cerimônia reforçou o compromisso das lideranças municipais com os valores democráticos e com as aspirações de uma população que espera por um futuro mais próspero e justo.