Presidente Ny, convoca para sessão solene de posse em Itamaraju

A Câmara Municipal de Itamaraju anunciou oficialmente a Sessão de Instalação da Legislatura 2025-2028, programada para o dia 1º de janeiro de 2025, às 10h, no Plenário da Casa Legislativa.

O evento marcará um momento de transição política e renovação de compromissos, com a posse dos vereadores eleitos, do prefeito Jorge Almeida, reeleito com ampla votação, e de seu vice, Gilson Guimarães Souza, popularmente conhecido como Lê da LR.

Mais que um ato formal, a solenidade simboliza o início de uma nova fase para Itamaraju, com expectativas voltadas para a gestão e os projetos que deverão transformar o município nos próximos quatro anos. A comunidade, os agentes políticos e demais interessados são convidados a acompanhar esse marco histórico, que reflete a força da democracia local.

Documento de convocação