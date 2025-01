Presidente Vitalício: Pr. José Wellington completa 45 anos à frente da AD Ministério Belém

O pastor José Wellington Bezerra da Costa, 90 anos, comemorou 45 anos como presidente da Assembleia de Deus – Ministério do Belém, em São Paulo.

O marco foi celebrado durante a Primeira Reunião Geral de Obreiros da Convenção Estadual do ano de 2025, que aconteceu nesta segunda-feira (6).

Através das redes sociais, José Wellington Costa Junior, herdeiro do ancião assembleiano, expressou gratidão e reconhecimento pelas contribuições do pai, que é ex-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil.

“Seu legado e exemplo inspiram obreiros de todo o Brasil por várias gerações, e hoje louvamos a Deus por sua vida”, declarou José Wellington Costa Junior.

“Ele é um pastor amigo, conselheiro, que pode ser chamado de amigo de Deus, porque tem intimidade com o Senhor. 45 anos de presidência de igreja significa a aprovação de Deus,” concluiu.

O evento contou com a presença de pastores líderes de campos, pastores setoriais da capital, bem como ministros de várias partes do Brasil.

