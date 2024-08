Presidentes do Legislativo, ministros do STF e entidades lamentam morte de Silvio Santos

Arthur Lira disse que trajetória do apresentador é ‘exemplo para todos os brasileiros’; Luís Roberto Barroso afirmou que fundador do SBT ‘deixará uma marca eterna na comunicação’

CELSO JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado em São Paulo



A morte do apresentador e empresário Silvio Santos, ocorrida na manhã de hoje em São Paulo, causou grande comoção no meio político e econômico. Autoridades de diversos setores expressaram solidariedade à família e destacaram a importância do comunicador para a televisão brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou em suas redes sociais que o Brasil perdeu um dos seus maiores comunicadores. “Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros”, declarou. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também se manifestou, ressaltando o carisma e talento de Silvio, que o tornaram um dos maiores comunicadores de entretenimento do país. “O Brasil se despede, neste sábado, de Silvio Santos, nome maior da televisão brasileira”, disse em nota oficial.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, destacou a história de sucesso empresarial de Silvio Santos, enfatizando seu papel como empreendedor que criou uma das maiores emissoras de televisão do país. “Deixará uma marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público, atravessando gerações”, afirmou Barroso. Outros ministros do STF também prestaram homenagens. Alexandre de Moraes elogiou o apresentador como um “trabalhador, competente e visionário”, que se comunicava com todas as gerações de brasileiros com sinceridade e alegria. Luiz Fux ressaltou a capacidade de Silvio Santos de reunir famílias em torno de seus programas, proporcionando momentos de felicidade aos brasileiros.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou o papel de Silvio Santos na consolidação da televisão no Brasil, especialmente com a criação do SBT, que se tornou a segunda maior emissora do país. A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) também lamentou a perda do empresário, ressaltando sua atuação no segmento de capitalização com a Tele Sena. “Silvio Santos foi pioneiro em fomentar os títulos e disseminar sua relevância para o país”, afirmou a entidade. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) enfatizou o legado deixado pelo apresentador, descrevendo-o como um artista de múltiplos talentos e comunicador nato, cujo impacto na comunicação brasileira jamais será esquecido. A AACD agradeceu a Silvio pela realização do Teletom, “maratona de solidariedade que se consolidou como a maior do país e segue no ar até hoje, beneficiando milhares de pessoas com deficiência física de todas as partes da nação”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira