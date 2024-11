Presídio no extremo sul da Bahia é alvo de Operação para combater crime organizado

Policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), deflagram ações no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), nesta quarta-feira (20). A ação faz parte da 6ª Fase da Operação Mute, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Sennapen).

O intuito é o combate ao crime organizado e a redução de índices de violência, através do isolamento da comunicação dos internos com a criminalidade, policiais penais realizam buscas detalhadas nos pavilhões e celas, bem como revistas nos custodiados. As ações também visam impedir a entrada de materiais ilícitos no conjunto penal.

Participam das ações da Seap, coordenadas pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) e policiais penais ordinários, além da equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A Operação Mute acontece simultaneamente em mais de 100 unidades prisionais no Brasil, desde 2023 e é a maior operação realizada pela Senappen, em termos de número de estados participantes, quantidade de policiais envolvidos e unidades prisionais revistadas.