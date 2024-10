Preso acusado de corromper advogados é líder do BDM na Bahia e se aliou ao PCC no Distrito Federal

Um dos principais alvos da Operação Cravante, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (21), foi identificado como Jackson Antônio de Jesus Costa, mais conhecido como Caboclinho. Ele é acusado de chefiar o Bonde do Maluco (BDM) na Bahia, e de envolvimento na morte do policial federal Lucas Caribé, assassinado em setembro de 2023 durante uma operação policial em Salvador.

Policial federal Lucas Caribé morto em setembro de 2023. Foto: Reprodução

A força-tarefa visa desarticular um esquema que promovia apoio externo a líderes de facções criminosas no sistema penitenciário do Distrito Federal.

Conforme informações do site Metrópoles, mesmo preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Caboclinho continuou a exercer influência no tráfico, coordenando as atividades do BDM. As investigações apontam que a posição dele no mundo do crime foi fortalecida após integrar e auxiliar o Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro da penitenciária, com uso de conexões com advogados para manter o controle sobre as operações do tráfico.