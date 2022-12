Preso desde maio, bicheiro Piruinha deixa hospital após fraturar fêmur e ficará em prisão domiciliar

Um dos maiores contraventores do Rio de Janeiro, José Caruso Scafura, 92, o Piruinha, voltou para casa. Ele deixou o hospital particular na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, onde estava internado. E, agora, cumpre prisão domiciliar. Durante a presença do bicheiro na anidade de saúde foi montado um forte esquema de segurança com mais de 20 agentes para evitar qualquer tentativa de fuga ou resgate. Piruinha estava internado desde maio depois de escorregar no banheiro de um presídio do Estado, a Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, zona norte da capital, e fraturar o fêmur. Na semana passada, a justiça do Rio de Janeiro, por meio da desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita, na segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu habeas corpus a Piruinha alegando que ele tinha idade avançada e um estado de saúde que inspira cuidados. O contraventor está usando tornozeleira eletrônica. Ele é considerado um dos maiores contraventores do jogo do bicho da história do Estado. Estava preso desde maio deste ano sob suspeita de ter sido mentor do assassinato de Natalino Espíndola, conhecido como Neto, dono de uma loja de carros. O crime aconteceu em julho de 2021.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga