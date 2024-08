Preso em Goiás disse ter recebido R$ 300 para queimar fazendas

O homem preso, suspeito de atear fogo em fazendas de Goiás no último sábado (24/8), contou que recebeu R$ 300 para cometer o crime e que a motivação era política. Lucas Vieira de Lima, de 29 anos, foi preso em Bom Jardim (GO), um município próximo à divisa com Mato Grosso.

De acordo com as autoridades, cerca de 700 hectares foram queimados, causando um prejuízo “incalculável”. O suspeito declarou ter problemas psiquiátricos.

Manaus é uma das cidades afetadas pela fumaça das queimadas na Amazônia

O Congresso Nacional, em Brasília, com baixa visibilidade por causa da nuvem de fumaça que tomou conta da capital federal

O Congresso Nacional, em Brasília, com baixa visibilidade por causa da nuvem de fumaça que tomou conta da capital federal.

Fenômeno se origina em incêndios florestais que acontecem no norte da Argentina, no Paraguia e no Mato Grosso do Sul

Fumaça sobre Rondônia

O país enfrentou uma intensa camada de fumaça durante o fim de semana, proveniente de uma onda de incêndios que também afeta Goiás.

Lucas foi preso em flagrante quando tentava atear fogo em um pasto na beira da rodovia BR-158 entre as cidades de Piranhas (GO) e Bom Jardim (GO).

Ele confessou o crime e entregou a identidade de um mandante, um pedreiro de 33 anos chamado Rogério Silva, que também mora na região.

Procurado pelo Metrópoles, Rogério negou o crime. “Eu nem atuo no meio político. Eu faço trabalho braçal, eu sei o que o pessoal passa com queimada. Não tenho nada a ver com isso, Deus me livre”, contou.

Dúvidas em depoimento de preso “Que a motivação foi política, mas o interrogado não sabe detalhes sobre os fatos. Que o mandante do crime não disse o nome do proprietário da terra, afirmou apenas que era um desafeto político” declarou em depoimento o salgadeiro Lucas Vieira de Lima, de 29 anos (foto em destaque), após ser preso em Bom Jardim (GO), município próximo à divisa com Mato Grosso.

Delegado responsável pelo caso, Fábio Marques disse que a suposta motivação política e o suposto mandante do crime foram noticiados para a polícia de maneira informal. “Não há confirmação disso nos autos, pelo menos por enquanto. O que se tem até agora é o dolo de provocar dano”, disse ao Metrópoles.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Aragarças (GO). A polícia apreendeu ainda o celular e R$ 307 em espécie que estavam com o salgadeiro no momento da prisão. Lucas Vieira foi solto após a audiência de custódia no domingo (25/8).