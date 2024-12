Preso na Overclean, secretário de finanças de Itapetinga cumpre prisão domiciliar

O secretário de finanças de Itapetinga, no Médio Sudoeste baiano, Orlando Ribeiro, vai cumprir prisão domiciliar. A decisão de converter a prisão preventiva em domiciliar foi tomada pelo juiz federal Fábio Ramiro. Orlando Ribeiro estava no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, no Sudoeste, para onde foi levado depois de ser preso na última terça-feira (10) durante a Operação Overclean.

A ação investiga um esquema de desvios de verbas oriundas de emendas parlamentares. Na mesma ocasião foi detido também em Itapetinga o vereador reeleito Diego Queiroz Rodrigues, conhecido como Diga Diga (PSD).

Na conversão para prisão domiciliar, Orlando Ribeiro terá de cumprir determinadas ordens, como usar tornozeleira eletrônica e não se comunicar com nenhum investigado nem servidor da prefeitura de Itapetinga.

Nas investigações, foi apurado que Orlando Ribeiro atuava como um facilitador interno para garantir que as empresas do grupo criminoso [Allpha Pavimentações LTDA e Qualymulti Serviços] recebessem os pagamentos dos contratos fraudulentos.

A apuração aponta que o secretário de finanças teria recebido entre 2022 e este ano o montante de R$ 83,5 mil pelas facilitações com as empresas suspeitas.