Preso o homem suspeito de ter fornecido drogas a Liam Payne

Braian Paiz, o funcionário acusado de vender cocaína para Liam Payne, foi preso. Ao jovem de 24 anos, havia sido decretada prisão preventiva em 29 de dezembro.

Nesta sexta-feira, 3 de janeiro, Paiz foi detido em sua residência, em Ingeniero Budge.

Paiz trabalhava em um restaurante em Buenos Aires e conheceu Payne em Puerto Madero, um bairro da mesma cidade.

O cantor da banda One Direction foi encontrado morto em 16 de outubro, no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo.

As autoridades identificaram Braian Paiz como uma das pessoas que forneceu cocaína ao músico dois dias antes de sua morte. Ele chegou a acompanhar Payne até o quarto nº 310, onde ambos entraram entre 03h25 e 08h15 da madrugada. Ainda naquele dia, Paiz vendeu mais cocaína ao cantor, quando Liam esteve em sua casa entre 10h03 e 10h44.

“Passamos a noite, ficamos chapados (…) aconteceu algo íntimo”, declarou Paiz ao Telefe Noticias.

Em novembro, Braian Paiz negou em uma entrevista que tivesse fornecido drogas a Payne, embora tenha admitido conhecê-lo e passado algum tempo em seu quarto.

O crime de tráfico de drogas na Argentina é punido com penas de quatro a 15 anos de prisão.

Além de Paiz, no final de dezembro, a mesma acusação foi feita contra Ezequiel Pereyra (funcionário do hotel Casa Sur), Rogelio “Roger” Nores (empresário acusado de homicídio por negligência), Gilda Martín (gerente do hotel) e Esteban Grassi (gerente do Casa Sur, também processado por homicídio por negligência). Os três aguardam julgamento em liberdade.

Vale lembrar que o ex-integrante do One Direction faleceu em outubro, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Leia Também: Toninho Geraes acusa defesa de Adele de ter falsificado documentos em processo