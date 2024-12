Preso passa por cirurgia após engolir celular durante revista em presídio de Eunápolis

Um detento do Conjunto Penal de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, segue internado nesta segunda-feira (23) após passar por uma cirurgia depois de engolir um aparelho celular. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o jovem, de 20 anos, teria sido obrigado a engolir o aparelho durante revista na unidade prisional. A inspeção nas celas ocorreu no dia 14 deste mês, dois dias depois da fuga de 16 detentos.

Ao se queixar de dores fortes, o detento foi socorrido e levado somente na última quinta-feira (19) ao Hospital Regional de Eunápolis. A mãe do preso, que não quis se identificar por temer represálias, disse ao site que o estado de saúde do filho é estável, e ele deve receber alta ainda nesta segunda.

Ainda segundo informações, a mulher disse que só soube no sábado (21) da operação. Ela também preferiu não se manifestar sobre quem teria obrigado o jovem a engolir o celular. A mulher declarou desde a fuga dos 16 detentos, os apenados têm sido submetidos a tratamento degradante.

A unidade está sob intervenção e teve a diretoria afastada pelo governo do estado. Até esta segunda, nenhum dos fugitivos foi localizado.