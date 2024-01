Preso por estuprar sobrinha de 10 anos diz ser ameaçado por facção

Reprodução/Google Street View

1 de 1 Foto colorida mostra fachada da 2ª Delegacia da Mulher de Campinas – Foto: Reprodução/Google Street ViewSão Paulo – Um homem foi preso no último sábado (30/12) acusado de estuprar a sobrinha, de 10 anos, em Campinas, no interior de São Paulo. O suspeito era alvo de um mandado de prisão temporária e foi localizado no Jardim Campo Belo pela Polícia Militar. No local, ele confessou o crime.

O suspeito teria dito ainda que seria alvo de ameaças de uma organização criminosa por causa da relação que mantinha com a menor de idade. Ele teria afirmado que, em seu aparelho celular, havia vídeos que comprovam os estupros.

O aparelho foi encaminhado ao plantão da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito já tinha passagens criminais por receptação, tentativa de homicídio, homicídio e organização criminosa.

“O homem é investigado por estupro de vulnerável. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso e demais detalhes serão preservados por conta da natureza da ocorrência”, diz a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em nota.

