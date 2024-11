Preso por estupro, filho da princesa da Noruega é vetado em casa real

Segundo a revista norueguesa Aftenposten, Marius Borg Høiby não tem mais acesso à residência real de Skaugum, onde a mãe – a princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit – mora, por conta de acusações de estupro. O jovem de 27 anos foi preso por suspeita de estupro nessa segunda-feira (18/11), às 23h12.

Marius mora em uma casa na orla da floresta em Skaugum, em Asker, há poucos metros do edifício principal da propriedade do casal de príncipes herdeiros vivem.

De acordo com a revista Hello!, a polícia norueguesa afirmou que Marius Borg Høiby foi preso sob suspeita de violar o código penal “que diz respeito à relação sexual com alguém que esteja inconsciente ou, por outras razões, incapaz de resistir ao ato”. Ele permanece sob custódia policial.

“O que a polícia pode dizer sobre o estupro é que se trata de um ato sexual sem relação sexual. A vítima teria sido incapaz de resistir ao ato”, disseram as autoridades locais, em nota enviada à publicação.

Esta é a terceira vez que Marius é preso . Em 4 de agosto, ele foi detido por atacar “psicologicamente e fisicamente” a namorada. Em 15 de setembro, o homem foi apreendido novamente por violar sua ordem de restrição.

Após interrogatórios policiais, no início de novembro, Marius emitiu uma declaração e afirmou não ter agredido as ex-namoradas Nora Haukland e Juliane Snekkestad. Apesar disso, ele admitiu ter agredido sua atual namorada.

Øyvind Bratlien, advogado de Marius, alegou, ao canal norueguês TV2, que o cliente foi interrogado oito vezes e “se explicou completa e detalhadamente”.

“Borg Høiby admitiu três relacionamentos turbulentos, nos quais ele obviamente assume a responsabilidade por sua parte, e deu explicações sobre o abuso em um relacionamento. Nos casos de Haukland e Snekkestad, ele não se declara culpado”, afirmou Øyvind Bratlien.

