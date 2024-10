Preso suspeito de decapitar jovem na Paraíba

Um homem de 27 anos foi preso em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar na cidade de Santa Rita, acusado de ser um dos responsáveis pelo assassinato de Nailson Cândido do Nascimento Filho, de 21 anos, ocorrida em junho deste ano em Cruz do Espírito Santo (PB). A vítima foi encontrada em um loteamento, apresentando marcas de cinco perfurações, incluindo uma na cabeça, e com a cabeça decapitada.

O delegado seccional de Santa Rita, Dr. Aneilton Castro, explicou que a prisão foi resultado do cumprimento de um mandado de prisão preventiva emitido pela primeira vara mista da comarca de Santa Rita. O suspeito também possuía um mandado expedido pela quinta vara mista da mesma comarca, relacionado a um crime de tráfico de drogas.

