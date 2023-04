Preso suspeito de matar mulher dentro de hotel no Campo Grande

Está preso o suspeito do feminicídio de Antônia Almeida Serafim, de 53 anos, morta no último dia 6 de abril, dentro de um hotel no Centro de Salvador, na região do Campo Grande. A prisão foi realizada por policiais da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), na tarde desta quarta-feira (12).

O homem, que estava com um mandado de prisão em aberto, foi localizado na casa de familiares, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Com ele ainda foi apreendida uma pistola .40, com munições. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo o delegado Ademar Tanner, o suspeito tinha um relacionamento com a vítima há mais de um ano e estava custodiado no sistema prisional. “Ele havia sido beneficiado com a saída temporária de Páscoa”, acrescentou o delegado.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde deve prestar depoimento e permanecer custodiado, à disposição do Poder Judiciário. Ele também deve ser autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

“Ele vem ligando e ameaçando a gente. Dizendo que se continuarmos indo na imprensa ou na polícia, ele vai nos matar também. Queremos justiça pela nossa mãe e também para proteger a gente”, disse Átila, filho da vítima, em entrevista à TV Bahia.