Presos preventivamente donos dos pitbulls que atacaram escritora no Rio

Nesta segunda (8), a Justiça do Rio converteu o pedido de prisão em flagrante para preventiva para os donos dos pitbulls que atacaram a escrita Roseana Murray, na última sexta-feira (5). Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos, identificados como tutores dos animais, passaram por audiência de custódia no último domingo (7). Eles haviam sido presos em flagrante no dia do acidente, inclusive, Davidson dos Santos foi flagrado com uma moto roubada e com a placa raspadas. Os três responderam por abuso e maus-tratos e Santos será investigado em relação à moto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Relembre o caso

Roseana Murray saiu para caminhar na sexta-feira (5), de manhã, quando foi surpreendida por três cachorros da raça pitbull. Eles a atacaram e até mesmo arrastaram a escritora na região de Saquarema, Rio de Janeiro. Murray teve um braço amputado e uma orelha, apesar disso, seu estado de saúde é estável. Ela está respirando sem a ajuda de aparelhos e respondeu a estímulos, segundo médicos do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. André Murray, filho da escritora, agradeceu o carinho e correntes de oração.