Pressionado, Cuca pode ir embora a qualquer momento, diz emissora

A pressão em cima do técnico Cuca, que assumiu o comando do Corinthians em meio a uma polêmica acusação de estupro, pode provocar a sua saída, um dia após a estreia no Brasileirão.

De acordo com o ex-jogador Vampeta, atualmente comentarista da rádio Jovem Pan, Cuca teria ficado ainda mais incomodado com as críticas do time feminino:

“Temos que ver se o Cuca terá tempo para fazer o trabalho. No domingo (23/4), no minuto 87, as jogadoras se manifestaram. Eu moro no Tatuapé e tenho minhas fontes. Ontem, nos bastidores, me falaram que o Cuca chamou o Duílio para desfazer o contrato depois do jogo. Se o Corinthians aceitar… Não teremos tempo de ver o trabalho. Isso está dando pano para manga”, disse Vampeta no programa Bate Pronto da Jovem Pan.

O Corinthians foi mal no jogo contra o Goiás e perdeu por 3 x 1. No meio da semana, o Timão tem um jogo decisivo diante do Clube do Remo, pela Copa do Brasil, precisando reverter o resultado da partida de ida, em Belém, quando perdeu por 2 x 0.

Até o fechamento dessa matéria, nenhuma manifestação da diretoria do Corinthians. Por enquanto, Cuca continua como técnico. O que se sabe é que o seu contrato não tem cláusula de rescisão, nem para o clube, nem para o treinador.

