Prestação de contas: Entenda como aliado de Feliciano gastou R$ 1,5 milhão do fundo eleitoral

O pastor Roberto Marinho, conhecido na campanha como Roberto Feliciano devido ao apoio do deputado federal Marco Feliciano, investiu um valor substancial na disputa pelo cargo de vereador em São Paulo. Com o apoio do Partido Liberal (PL), que destinou R$ 1.511.235,53 do fundo eleitoral para sua campanha, Marinho utilizou os recursos principalmente para publicidade impressa, criação de páginas na internet e impulsionamento de conteúdo digital.

A maior parte do montante, cerca de 60,15% (R$ 909.004,00), foi destinada à publicidade por materiais impressos, com 21 lançamentos contabilizados. Já a criação e inclusão de páginas na internet consumiu aproximadamente 9,13% do total, resultando em cinco lançamentos e um custo de R$ 138.000,00. Impulsionamento de conteúdo nas redes sociais também representou um custo expressivo, com 8,68% do valor total (R$ 131.228,62) e 13 lançamentos.

Além disso, houve despesas com contratação de serviços de terceiros e advocacia, somando R$ 122.410,00 e R$ 120.000,00, respectivamente. Outros gastos incluíram locação de bens imóveis, correspondências e despesas postais, e eventos de promoção da candidatura. Esses investimentos refletem uma estratégia que buscou abrangência em materiais impressos e presença digital para consolidar a candidatura de Roberto Marinho.

Apesar do investimento significativo de R$ 1,5 milhão em sua campanha, Roberto Feliciano não conseguiu se eleger, recebendo 4.987 votos, número insuficiente para conquistar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo.

Abaixo, uma tabela detalhada dos gastos realizados pela campanha:

Categoria % do Total Quantidade de Lançamentos Valor (R$) Publicidade por materiais impressos 60,15% 21 R$ 909.004,00 Criação e inclusão de páginas na internet 9,13% 5 R$ 138.000,00 Impulsionamento de conteúdos 8,68% 13 R$ 131.228,62 Serviços prestados por terceiros 8,10% 48 R$ 122.410,00 Serviços advocatícios 7,94% 1 R$ 120.000,00 Locação/cessão de bens imóveis 1,99% 1 R$ 30.000,00 Correspondências e despesas postais 1,87% 9 R$ 28.236,36 Serviços contábeis 0,99% 1 R$ 15.000,00 Eventos de promoção da candidatura 0,97% 1 R$ 14.717,65 Materiais de expediente 0,17% 4 R$ 2.577,40 Encargos financeiros, taxas bancárias e operações de cartão de crédito 0,004% 1 R$ 61,50 Total 100% – R$ 1.511.235,53

