O pastor Wagner Dias Bastos, conhecido como Waguinho, que disputou uma vaga como vereador no Rio de Janeiro em 2024, encerrou sua campanha com uma expressiva sobra de recursos. Mesmo com um gasto total de R$ 467.226,80 em despesas, restaram R$ 1.040.465,50 de um montante arrecadado de R$ 1.507.692,30. Esse valor, segundo as regras eleitorais, deverá ser devolvido ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), através do Partido Liberal, conforme as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

A maior parte dos recursos que compuseram o financiamento da campanha de Waguinho veio do partido. O PL destinou R$ 1.500.000,00 de seus fundos para a campanha do pastor, além de uma contribuição adicional de R$ 7.692,30 de doações individuais. No entanto, mesmo com o suporte financeiro e 9.523 votos recebidos, Waguinho não conseguiu conquistar uma vaga na Câmara Municipal.

As despesas de sua campanha foram focadas principalmente em publicidade e contratação de pessoal. Ele gastou R$ 49.404,50 em materiais impressos e R$ 10.000,00 para criação de jingles e slogans. O valor dedicado à equipe somou R$ 309.530,00, enquanto o aluguel de veículos custou R$ 39.700,00. Para serviços advocatícios e contabilidade, foram alocados R$ 25.000,00 cada.

The post Prestação de contas: Waguinho devolve mais de R$ 1 milhão em sobras de campanha ao Partido appeared first on Fuxico Gospel.