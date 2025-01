Prestes a assumir presidência da Câmara, Hugo Motta atua para emplacar Lira em ministério de Lula e tirar antecessor de sua “sombra”

Favorito para a presidência da Câmara dos Deputados, cuja eleição ocorre no sábado (1º), Hugo Motta (Republicanos-PB) tem atuado nos bastidores para viabilizar a nomeação de Arthur Lira (PP-AL) como ministro do governo Lula.

A articulação de Motta busca garantir que Lira, atual presidente da Câmara, assuma o comando do Ministério da Agricultura. O argumento utilizado é que a ligação do deputado alagoano com o setor poderia reduzir a resistência do agronegócio à gestão petista.

Além do impacto político, a movimentação ocorre em um contexto de retribuição. Lira foi peça-chave na articulação que levou à construção de um consenso entre os partidos em torno da candidatura de Motta para presidir a Câmara.