Prestes a se apresentar no Brasil, Mariah Carey perde a mãe e a irmã

Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia. A cantora, que está prestes a se apresentar no Brasil, lamentou a morte das familiares, que aconteceu no último fim de semana, em nota enviada para a revista People. As causas não foram reveladas. “Estou de coração partido”, disse a artista que está no line-up do Rock in Rio, em setembro.

“Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos e, também, o respeito pela minha privacidade neste momento impossível”, pontuou.

Carey completou: “Tristemente, em uma reviravolta trágica, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia”.

Na autobiografia de Mariah, lançada em 2020, ela revelou que a convivência com a família era bem contraditória:

“Nossa relação vem de um caminho espinhoso de orgulho, vergonha, gratidão, inveja, admiração e decepção. Um amor complicado liga meu coração ao da minha mãe”, comentou.

2 de 5

Mariah Carey

Instagram/Reprodução

3 de 5

A cantora apostou em um vestido vermelho de saia bufante e coroa

Foto: Instagram/Reprodução

4 de 5

Mariah Carey sempre foi apaixonada por decotes. Na edição de 2003 do World Music Awards, ela escolheu uma peça para deixar qualquer outra diva no chinelo.

5 de 5

Mariah Carey

Pascal Le Segretain/Getty Images

Mariah Carey ainda garantiu que era mais sensato viver longe deles. “É emocionalmente fisicamente mais seguro não manter nenhum contato com eles”, justificou.

A genitora da famosa, Patricia, tinha 87 anos; e a irmã, Alison, 63. Carey ainda tem outra irmã, Morgan, que é mais velha que ela.