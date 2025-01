Prestes a ter bebê, Megan Fox corta contato com pai da criança após suposta traição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após a separação conturbada de Machine Gun Kelly, Megan Fox está preparada para ter seu bebê sozinha.

A atriz, de 38 anos, está grávida do quarto filho, o primeiro com o rapper. O relacionamento, no entanto, acabou em novembro após uma suposta traição de Machine.

De acordo com o TMZ, o bebê está previsto para março, mas a relação entre o ex-casal está tão ruim que eles não estão sequer se falando sobre a gravidez.

Segundo fontes ouvidas pela publicação, a participação do pai na criação do bebê é incerta, já que ele não tem acompanhado Megan nos exames e consultas do pré-natal.

O casamento acabou no feriado de ação de graças, em novembro, após Megan encontrar mensagens suspeitas no celular do ex.

Megan Fox e Machine Gun Kelly estavam juntos há quatro anos. A atriz chegou a engravidar em 2022, mas perdeu o bebê. Ela também é mãe de Noah, 12, Bodhi, 10, e Journey, 8, com o ex-marido, Brian Austin Green.

