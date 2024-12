‘Presto homenagem ao povo sírio’, diz Macron após queda do regime da Síria

O presidente da França, Emmanuel Macron, elogiou o povo da Síria pela derrubada do governo de Bashar al-Assad. Na sua conta no X (antigo Twitter), Macron disse que o “Estado bárbaro caiu” e desejou paz, liberdade e unidade para o país. “Presto homenagem ao povo sírio, à sua coragem, à sua paciência. Neste momento de incerteza, envio-lhes meus votos de paz, liberdade e unidade”, diz a publicação. “A França continuará comprometida com a segurança de todos no Oriente Médio.”

O governo de Bashar Assad caiu após uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes, que tomaram a capital da Síria, Damasco, na madrugada deste domingo. A televisão estatal transmitiu uma declaração na qual um grupo afirma que Assad foi deposto.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo