Preta Gil cancela show em festival após orientação médica; entenda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Preta Gil, 50, está fora do line-up do festival Rock The Mountain 2024.

A cantora, que está em tratamento contra um câncer, precisou cancelar sua participação no evento. “Preta Gil não irá participar do Rock The Mountain 2024 por orientação médica, já que segue realizando seu tratamento oncológico”, disse a assessoria da artista.

O Rock The Mountain também confirmou que Preta não se apresentaria mais. “[Show] adiado mais uma vez, esperamos poder contar com ela em breve”, disse o perfil do festival nesta terça-feira (5), respondendo a dúvidas do público.

A cantora Pitty, por sua vez, foi incluída entre as atrações. A estrela do rock nacional se apresentará no dia 9 de novembro.

O Rock The Mountain trará atrações como Anitta, Erykah Badu, Pabllo Vittar, Zeca Pagodinho, Djonga e mais estrelas. O festival acontece nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de novembro em Petrópolis, no Rio de Janeiro.