Preta Gil começou fisioterapia e já fica em pé após cirurgia, diz Gominho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Gominho, 35, disse que Preta Gil, 50, começou a fazer fisioterapia e já fica em pé após fazer uma cirurgia para retirada de tumores no último dia 19. A cantora ainda está na UTI.

Gominho relatou a melhora da amiga nos Stories do Instagram. “Gente, estava lá com Pretinha desde cedo. Hoje ela começou a fazer a fisio, ficou em pé. Movimentos devagar, mas adiante. Graças a Deus, dia após dia, vamos que vamos”, disse.

“Mais um dia que Preta me inspira com sua força e resiliência”, disse Gominho.

LEMBRE O QUE ACONTECEU COM PRETA

Preta Gil passou por uma cirurgia para retirar tumores. O procedimento, realizado no Hospital Sírio-Libanês, durou 19 horas.

A artista permanece na UTI. Ela deve ficar na Unidade por mais alguns dias, como já era planejado. mas está estável e conversando,

Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). “Vim para ter uma consulta […] para ouvir uma segunda opinião”, disse.

Cantora revelou que “o câncer voltou”, em agosto, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. À época, ela afirmou que estava com a doença em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

