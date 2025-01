Preta Gil continua na batalha contra o câncer: “Um dia de cada vez”

Desde o início de 2023 que Preta Gil tem lutando contra uma longa e dura batalha – um câncer no intestino.

A atriz e cantora teve de se submeter a várias intervenções cirúrgicas, mas que não tiveram grandes efeitos. Por isto, Preta regressou à quimioterapia e acabou sendo hospitalizada no final do ano passado.

A artista vem se recuperando de uma longa cirurgia que teria servido para remover alguns tumores.

Esta segunda-feira, 6 de janeiro, Preta Gil atualizou os seguidores relativamente ao seu estado de saúde. Na fotografia publicada no Instagram, pode ver a artista numa cama de hospital. Na legenda escreveu uma mensagem de esperança.

“Amores, passei aqui para vos deixar calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé, e a cada dia a fortalecer-me mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto-as todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo-vos! Já, já eu estou de volta!”.

