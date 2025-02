Preta Gil diz que renasceu em janeiro e explica por que se maquia internada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Preta Gil, 50, fez uma postagem no Instagram refletindo sobre o seu último mês.

Cantora afirma que renasceu em janeiro. “Foi um mês muito difícil, desafiador e bonito”, refletiu na postagem.

Preta explicou por que se maquia todos os dias mesmo internada. Ela diz que o processo ajuda em sua recuperação: “Faz parte da minha rotina acordar, tomar café, tomar banho e me maquiar, autocuidado me fortalece. Mesmo com a mão tremendo eu fiz questão de praticar o autoamor”.

Ela agradeceu a presença de seus amigos e familiares no hospital. “Não fiquei só um só minuto, o mês já começou com meu pai, Flora Gil e Marina Morena dormindo comigo apertadinhos na cama e sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando pra cuidarem de mim aqui no hospital”, contou Preta.

