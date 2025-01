Preta Gil reaparece nas redes e diz que colocou a bolsa de colostomia de forma definitiva

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Preta Gil, 50, usou as redes sociais neste domingo (26) para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde, após mais de 15 dias sem dar notícias. A cantora explicou que esteve afastada para focar na reabilitação da cirurgia de retirada de tumores, que teve duração de 21 horas, e ainda contou que irá utilizar, de forma definitiva, uma bolsa de colostomia -dispositivo que coleta fezes e gases quando o intestino não funciona adequadamente.

A cantora iniciou o vídeo relatando que não imaginava o quão desafiadora seria a cirurgia. ‘Os médicos avisaram, mas a gente nunca acredita, né?’, disse. Ela também comentou que o pós-operatório tem sido ainda mais difícil. ‘É um desafio diário. Estou no hospital, no Sírio-Libanês, me reabilitando. Estou me alimentando bem, andando, me exercitando e melhorando a cada dia mais’.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

A filha de Gilberto Gil não escondeu seu otimismo em relação aos resultados dos exames. “Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu precisei colocar uma bolsa de colostomia novamente. Desta vez, definitiva, e não provisória como foi a do ano passado”, contou a cantora.” Agora vou ficar para sempre com essa bolsinha, e sou muito grata a ela por isso. Estou me adaptando”‘, avisou.

Por fim, Preta agradeceu aos profissionais do hospital e aos fãs. “O amor de vocês faz toda a diferença. Sei que vocês estavam preocupados, porque estou sumida há algum tempo, e eu não gosto de deixar vocês aflitos. Por isso, quis vir aqui falar com vocês pessoalmente. Estou me cuidando”, concluiu

