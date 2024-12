Preta Gil retorna ao Brasil para cirurgia amanhã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Preta Gil, 50, retornou para o Brasil na noite de sexta-feira, 13, para realizar uma nova cirurgia amanhã. A cantora já tinha afirmado que o procedimento estava programado e é um passo “importantíssimo” em seu tratamento contra um câncer no intestino.

Preta Gil voltou ao Brasil. Na noite desta sexta (13), a filha de Gilberto Gil postou no Instagram fotos dando tchau para Nova York e, depois, no aeroporto de Miami. Amanhã ela vai passar por uma cirurgia aqui no Brasil. Hoje, a cantora postou foto comendo cuscuz com amigos.

Cantora estava nos EUA a pedidos dos médicos. Nos últimos dias, ela já tinha falado aos seus seguidores sobre o motivo da sua viagem. “Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho.”

Ela afirmou que buscou alternativas no exterior após não responder tão bem ao tratamento que fez no Brasil. “A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz aqui lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam”.

Preta detalhou sua decisão. “A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados -ou publicados-, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”, afirmou no dia 11.

