Preta Gil se emociona com homenagem de Fabiana Karla: “Que presente”

Nesse domingo (27/10), Fabiana Karla prestou uma homenagem para Preta Gil durante a Batalha do Lip Sync. O quadro foi ar no Domingão com Huck e, comovida, a cantora fez uma parceria com a amiga, que dublou Sinais de Fogo. “Que presente”, disse numa publicação do X.

“Que presente receber essa homenagem pela minha querida Fabiana Karla, na Batalha do Lip Sync! Muito especial cantar um hino emblemático, de mais de 20 anos”, lembrou.

Huck enalteceu Preta na ocasião: “Minha irmã, minha amiga, essa mulher está aqui depois de três quimioterapias só esta semana. É um exército inteiro nesse palco, não uma soldada”.

A filha de Gilberto Gil, que luta contra um câncer no intestino, lembrou que anda reclusa, mas que não poderia deixar de prestigiar a atriz.

“Saí de casa feliz, sabendo que iria me emocionar e receber todo esse amor no programa do meu irmão”, comemorou. E Fabiana reabateu: “Uma mulher que é potente e guerreira e que não falta coragem”.

Dona Déa, que faz parte do elenco da atração da TV Globo, também deixou uma mensagem para a famosa. “Foi divino”, frisou.

Outras celebridades fizeram questão de apoiar Preta Gil: “Foi muito lindo”, disparou Angélica. “Que maravilha! Fabiana Karla, você arrasou! Que homenagem mais merecida e especial”, destacou Ivete Sangalo. “Amamos você, Preta”, ressaltou Ticiane Pinheiro.

Fabiana, que está apresentando o Bake Off, no SBT, reforçou o carinho pela colega: Preta, ainda sem palavras sobre a emoção de hoje… Você merece demais! É uma mulher de muita força! Receba o carinho de todos que te amam assim como eu”.

Ainda nos comentário da publicação, fãs e seguidores elogiaram a perfomance das artistas. “Foi lindo”, falou uma pessoa. “Muito bonito o programa”, declarou uma segunda.

Pelo voto da plateia, Fabiana Karla saiu campeão na disputa com Milton Cunha. Além de Preta Gil, ela ainda dublou Roberta Miranda.

Assista ao vídeo compartilhado por Preta Gil:

Preta Gil fala sobre nova fase do tratamento contra o câncer

Muitos seguidores têm questionado Preta Gil sobre a queda de cabelos após ela retomar o tratamento contra o câncer. “As pessoas me perguntam muito sobre meu cabelo, se ele não vai cair e se eu não vou ficar careca. Ele está caindo, mas é uma perda parcial. Mas está caindo bastante. Da outra vez eu consegui e não raspei a cabeça”, afirmou ela.

Em seguida, ela falou sobre a medicação que vem tomando: “Desta vez, estamos no segundo ciclo [de quimioterapia], vamos ver. Ainda faltam 4. Mas não tem problema. Cabelo, a gente coloca lenço, outras coisas e depois ele cresce”, encerrou.

No fim de agosto, Preta Gil usou as redes sociais para anunciar que irá retomar o tratamento contra o câncer. No texto, a cantora contou que a decisão dos médicos aconteceu após realizar alguns exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “Conto a boa energia”, pediu.

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico”, explicou.

A filha de Gilberto Gil completou: “Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante”.

A assessoria revelou que Preta “teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve”. Em janeiro de 2022, a artista foi diagnosticada com um tumor no intestino, lutando contra a doença por um ano.

Por conta do otimismo e de tornar público os passos da recuperação, Preta Gil chegou a “virar” lei no Rio de Janeiro, através do projeto 2371/2023 aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes.

Redigida e proposta pela vereadora Verônica Costa, vereadora Luciana Novaes e pelos vereadores Marcos Paulo e Niquinho, a resolução disserta sobre campanhas perenes de conscientização e prevenção ao adenocarcinoma, o mesmo que acometeu a filha de Gilberto Gil no ano passado.