Previdência reajusta auxílio-reclusão e uma série de benefícios. Veja

O Ministério da Previdência Social (MPS) divulgou, nesta segunda-feira (13/1), uma série de reajustes nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o ano de 2025, como o salário-família e auxílio-reclusão.

Principais pontos:

Os valores dos benefícios pagos pelo INSS foram reajustados em 4,77%, seguindo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024.

O auxílio-reclusão passou de R$ 1.412 para R$ 1.518.

A cota do salário-família subiu de R$ 62,04 para R$ 65.

O teto das indenizações, pagas aos segurados que ganharam ações contra o INSS, aumentou de R$ 84.720 para R$ 91.080 (ou 60 salários mínimos).

A alíquota de desconto da contribuição previdenciária na folha salarial (dos setores público e privado) varia entre 7,5% e 22%.

A partir da folha salarial de janeiro (paga em fevereiro), serão aplicadas alíquotas progressivas de desconto.

Com a correção, o valor do teto pago no setor privado (inclusive trabalhadores domésticos e avulsos) pelo INSS será de R$ 8.157,41 (anteriormente era de R$ 7.786,02).

Em portaria, os ministérios da Previdência Social e da Fazenda publicaram o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e os valores do Regulamento da Previdência Social (RPS).

As novas faixas salariais e os valores das alíquotas passam a valer a partir do depósito da folha salarial de janeiro.

Os valores dos benefícios pagos pelo INSS passaram por reajuste de 4,77%. A correção foi feita por meio da variação do INPC acumulado de 2024, divulgado na última sexta-feira (10/1).

Reajustes nos benefícios

O auxílio-reclusão (pago aos dependentes do segurado de baixa renda que contribuía à Previdência e foi preso em regime fechado) passou de R$ 1.412 para R$ 1.518. A correção passa a valer a partir da folha salarial de janeiro (paga em fevereiro).

O valor da cota do salário-família (devido a quem tem filho ou equiparado de até 14 anos) cresceu de R$ 62,04 para R$ 65. Apenas trabalhadores com remuneração mensal de até R$ 1.906,04 têm direito ao pagamento do benefício.

O teto das indenizações, pago aos segurados que ganharam processos contra o INSS nos Juizados Especiais Federais, aumentou de R$ 84.720 para R$ 91.080 (ou 60 salários mínimos).

A pensão para pessoas afetadas pela hanseníase subiu para R$ 2.108,31. Já o benefício repassado aos seringueiros e seus dependentes será de R$ 3.036 neste ano.

A quantia paga ao segurado que precisa se deslocar, por determinação do INSS, para passar por algum tipo de perícia médica ou processo de reabilitação profissional longe de casa, é de R$ 136,31.

» Read More