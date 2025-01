Previsão do tempo alerta chances de chuva no Centro-Oeste e Sudeste nesta terça

Nesta terça-feira (07), o Brasil se prepara para enfrentar um dia marcado por altas temperaturas e chuvas em várias regiões do país. O clima abafado, característico desta época do ano, deve persistir nas próximas semanas. A meteorologia destaca que a Zona de Convergência do Atlântico Sul, um sistema climático comum durante o verão, será responsável por concentrar a maior parte das chuvas em estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso. Além dessas regiões, há previsão de chuvas fortes em partes do Maranhão, Piauí, norte do Tocantins e norte do Pará. As instabilidades climáticas também devem atingir o Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, trazendo a necessidade de atenção redobrada para os moradores dessas áreas.

Em contraste, o sul do Brasil, incluindo estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e leste da Bahia, deve permanecer com tempo firme, sem previsão de chuvas significativas. Em São Paulo, o dia começou com nebulosidade, e a previsão é de chuva forte entre a tarde e a noite, o que pode causar transtornos no trânsito e alagamentos em áreas vulneráveis.

No Rio de Janeiro e no norte do Espírito Santo, a população também deve estar atenta à possibilidade de chuvas intensas, que podem ocorrer de forma repentina. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 28ºC em São Paulo, 31ºC no Rio de Janeiro e 27ºC em Florianópolis, enquanto o nordeste do país enfrenta calor com máximas de até 32ºC.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA