Previsão do tempo emite alerta de chuva para Sul e Sudeste nesta segunda

A previsão do tempo para esta segunda-feira (16) em São Paulo indica a possibilidade de chuva isolada, com temperaturas que podem chegar a 30ºC. A capital paulista pode experimentar precipitações devido ao calor e à umidade, embora a chance de chuva seja considerada baixa. A situação climática em São Paulo contrasta com a preocupação maior que se concentra no Rio Grande do Sul, onde um ciclone subtropical, denominado Biguá, provocou chuvas intensas durante o fim de semana, especialmente na cidade de Pelotas. A previsão é de que as chuvas litorâneas continuem a afetar a região.

Além do Rio Grande do Sul, outras áreas do Brasil também devem ficar em alerta. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, a aproximação de uma frente fria, que se conecta com a umidade da Amazônia, pode provocar temporais fortes. Essa condição climática se estende a Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre, onde são esperados temporais intensos. Na Região Norte, as temperaturas elevadas, que podem chegar a 35ºC, aumentam a probabilidade de chuvas fortes, tornando o clima ainda mais instável.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para temporais em grande parte do Centro e Norte do Brasil, incluindo Minas Gerais, Centro-Oeste até a região Norte. Apesar das condições adversas em várias regiões, o tempo deve permanecer mais firme na Bahia, sul de Mato Grosso do Sul e oeste dos estados da Região Sul. As temperaturas máximas previstas para hoje são de 35ºC no Rio de Janeiro, 31ºC em Cuiabá e 23ºC em Porto Alegre, onde o ciclone Biguá ainda exerce influência sobre o clima local.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA