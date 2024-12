Previsão do tempo indica que o calor não dará trégua nesta quinta 

Nesta quinta-feira (19), o Brasil amanheceu sob um céu nublado, com uma leve aparência de chuva, especialmente na capital paulista. Apesar do início do dia mais ameno, as previsões indicam que o calor não dará trégua, com temperaturas que podem atingir até 31ºC em São Paulo. Este cenário de calor e umidade é um prenúncio do verão que se aproxima, com início marcado para 21 de dezembro. Os meteorologistas alertam que a estação será caracterizada por chuvas acima da média, com tempestades frequentes nas regiões Sul e Sudeste. Embora as temperaturas possam ficar cerca de 2ºC acima da média, não se espera que o calor seja tão intenso quanto no verão anterior.

O mapa de risco meteorológico destaca novas áreas de instabilidade no Sul do Brasil. Chuvas fortes são previstas para o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Além disso, o sul de Mato Grosso do Sul, algumas áreas do Tocantins, sul do Pará e Amazonas também estão em alerta para chuvas intensas. De modo geral, o país enfrentará pancadas de chuva, com algumas regiões experimentando precipitações mais fortes. No Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o tempo permanecerá firme, mas não se descarta a possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas máximas para hoje variam em diferentes regiões do país. Porto Alegre deve registrar 31ºC, enquanto Campo Grande e Brasília podem chegar a 29ºC. Manaus, por sua vez, deve alcançar 30ºC. No interior de São Paulo, incluindo a capital, e em algumas áreas do sul da Bahia, a tendência é de tempo mais firme. Este clima quente e úmido serve como uma prévia do verão, que promete ser marcado por temperaturas até 2ºC acima da média. Com a chegada do verão, é importante que a população esteja preparada para enfrentar tanto o calor quanto as chuvas intensas.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA