Previsão do tempo para domingo em Salvador é de céu claro a parcialmente nublado e chuva fraca

A previsão do tempo para Salvador no domingo (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da Bahia, é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas.

A capital baiana enfrentou uma mudança abrupta no clima neste sábado (7), com a chegada do fenômeno, identificado como “cavado” pela Defesa Civil, que trouxe precipitações que variaram de fracas a intensas, com volumes consideráveis registrados em poucas horas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil, a chuva afetou principalmente áreas como Águas Claras (39,2mm), Cassange (38,6mm), Boca da Mata (38,4mm), Cajazeiras XI (35,6mm), Irmã Dulce (37,6mm) e Mangabeira (37,4mm).

O fenômeno que atingiu a capital tem como característica a uma ondulação no fluxo de ventos na atmosfera do Hemisfério Sul. Ele costuma ser acompanhado por queda de pressão atmosférica, o que favorece a formação de chuvas fortes e, em alguns casos, tempestades.

Ao longo da noite, o sistema perdeu e a previsão é que as condições climáticas melhorem e o tempo se firme até segunda-feira (9).