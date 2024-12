Previsto para 1º tri de 2025, obras para implantação de leitos de UTI e radioterapia no Sudoeste baiano são vistoriados pela Sesab

Com previsão de entrega no primeiro trimestre de 2025, as obras de ampliação do Hospital Afrânio Peixoto, que incluem a implantação de 20 novos leitos de terapia intensiva (UTI), e a construção do serviço de radioterapia no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), foram visitadas e inspecionadas pela secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana, visitou ambas as unidades hospitalares para acompanhar o andamento das obras.

“Os 20 novos leitos de UTI estão 70% concluídos e atenderão pacientes críticos, fortalecendo a infraestrutura hospitalar da região sudoeste”, destacou Roberta Santana.

As obras da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no HGVC, estão ainda mais avançadas, superando os 90%. Na última semana, os aceleradores lineares, equipamentos de ponta utilizados na radioterapia para tratar diversos tipos de câncer, chegaram e começaram a ser instalados.

O projeto, paralisado durante toda a gestão do ex-presidente, foi retomado graças ao presidente Lula, e à ministra da Saúde, Nísia Trindade.

“Essa retomada é motivo de grande alegria e esperança para toda a região sudoeste da Bahia. Em breve, estaremos prontos para oferecer diagnósticos e tratamentos mais céleres e eficazes aos nossos pacientes. Agradeço ao presidente Lula, à ministra Nísia e reafirmo o compromisso do Governo da Bahia em caminhar junto com a União para ampliar a assistência oncológica,” declarou a secretária Roberta Santana.

A ampliação dos serviços hospitalares em Vitória da Conquista integra um esforço maior do Governo da Bahia para descentralizar e regionalizar a saúde pública, garantindo que os pacientes tenham acesso a tratamentos especializados mais próximos de suas residências. Este ano uma nova Unacon entrou em operação em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.