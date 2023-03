PRF apreende 2 armas de fogo durante fiscalização em Eunápolis

Policiais Rodoviários Federais prenderam, na noite de sexta (10), um homem pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições. O fato aconteceu durante uma fiscalização no Km 720 da BR 101, trecho do município de Eunápolis.

Era por volta das 18 horas quando os policiais abordaram um Renault/Duster de cor branca. No decorrer da fiscalização, a equipe localizou duas armas no interior do veículo: uma espingarda calibre .28 desmontada e um revólver calibre .22 sem número de série. Questionado, o homem não apresentou qualquer documentação das armas.

Diante desse cenário, os policiais encaminharam o condutor e as armas à Polícia Judiciária para os procedimentos que o caso requer. Inicialmente, o homem responderá pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.