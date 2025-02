PRF apreende 22 Kg de cocaína em ônibus que passava por cidade baiana

Uma mala com 22,7 quilos de cocaína foi apreendida em um ônibus que passava por Vitória da Conquista, no Sudoeste. O flagrante ocorreu na noite do último domingo (2) quando o veículo passava em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116. A mala estava no bagageiro externo do veículo, que fazia a linha São Paulo (SP) – Maceió (AL).

Segundo a PRF-BA, os policiais conferiam os documentos dos passageiros com consultas aos sistemas, quando uma passageira negou possuir bagagem despachada. No entanto, a segunda via da passagem, em posse da empresa, indicava o contrário.

Após buscas no bagageiro, os policiais encontraram uma mala de cor prata contendo 21 tabletes de substância análoga à cocaína. Novamente questionada, a passageira negou a propriedade da mala.

Diante do flagrante, a droga e a mulher foram levadas para a sede da Polícia Civil de Vitória da Conquista.