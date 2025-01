PRF apreende 250 quilos de substância química de alta periculosidade em Feira de Santana

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 250 quilos de ácido fluoridrico durante fiscalização na BR-116, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (27). O material altamente nocivo era transportado irregularmente no bagageiro de um ônibus vazio, que saiu de São Paulo com destino ao município de Aporá.

Ao abordar o veículo, que estava ocupado apenas pelos dois motoristas, a equipe verificou que no bagageiro havia, além de três geladeiras e cestas básicas, dez volumes de 25 quilos cada um de ácido fluorídrico com 70% de concentração.

Os dois condutores, com o material apreendido, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, a princípio, sendo enquadrados nos seguintes delitos: Descaminho e Produzir, comercializar, transportar, ter em depósito produto ou substância tóxica.

A substância é extremamente prejudicial à saúde humana, podendo causar queimaduras severas ao contato com a pele e ser fatal em caso de inalação ou ingestão. O transporte inadequado no compartimento do ônibus agravava ainda mais os riscos, já que uma simples movimentação brusca poderia danificar as embalagens e provocar um vazamento com consequências graves.