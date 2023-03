PRF apreende 34 Kg de maconha em ônibus na BR-242

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 34,7 Kg de maconha em um ônibus na BR-242, na altura de Barreiras, no Oeste do estado. A apreensão aconteceu na noite desta segunda-feira (27), no Km 800.

Os policiais abordaram um ônibus durante um comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade. Na abordagem, a equipe suspeitou de uma mala que estava no bagageiro do veículo. A responsável pela mala foi identificada e, ao abrir a bagagem, foi verificado que a mala continha 33 tabletes de substância análoga à maconha.

A mulher informou aos policiais que recebeu a mala de um desconhecido na cidade de Grajaú-Ma. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia.