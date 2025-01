PRF apreende 38 kg de cocaína e veículo com motor roubado em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 38 kg de cocaína e um veículo com o motor roubado no município de Jequié. Durante fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático, os policiais encontraram 25 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 28 kg, e 9 tabletes de pasta base de cocaína, somando 10 kg.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo informaram que cada um receberia R$ 2.500 pelo transporte da droga até Salvador. Além das substâncias ilícitas, os policiais constataram, em uma inspeção detalhada, que o motor do veículo era proveniente de uma Chevrolet Tracker com registro de roubo.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, jcomo veículo e as drogas apreendidas.