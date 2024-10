PRF apreende 600 tubos de lança-perfume com adolescente na Bahia

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com 600 tubos de lança-perfume, na tarde desta terça-feira (22), na BR-116. O caso foi registrado no trecho de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal, que realizou abordagem a um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro com destino a Bahia.