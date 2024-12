PRF apreende meia tonelada de maconha e veículo clonado em Feira de Santana

Em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada na manhã de domingo (22), na BR-116, em Feira de Santana, foi apreendida aproximadamente meia tonelada de maconha e um veículo com sinais identificadores adulterados. Além da droga, os policiais encontraram mais de R$ 15 mil em espécie no interior do veículo.

Durante uma fiscalização de rotina, os agentes da PRF abordaram um veículo que apresentava indícios de adulteração. Após uma análise mais detalhada, foi constatado que o automóvel era clonado e possuía registro de roubo ocorrido em outubro deste ano, na cidade de Ilhéus.

O condutor do veículo foi preso em flagrante e informou aos policiais que havia retirado o veículo em Belo Horizonte e o levaria para Feira de Santana. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia local, onde o homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.