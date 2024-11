PRF baiano é acusado de traficar drogas para o CV; outros dois baianos foram presos na operação

Diego Dias Duarte, policial rodoviário federal baiano investigado no âmbito da Operação Puritas contra o tráfico de drogas, é acusado de transportar cocaína para o Comando Vermelho, cobrando até R$ 2 mil por quilo. A informação foi obtida pelo colunista Tácio Lorran, do portal Metrópoles.

Segundo as investigações, os oficiais eram responsáveis pelo transporte de toneladas de drogas destinadas principalmente a facção criminosa no estado do Ceará. O grupo poderá responder por tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Apontado como líder da organização criminosa, o traficante José Heliomar de Souza, conhecido como Léo, era quem comandava os policiais. Heliomar, por outro lado, fornecia aos agentes da Polícia Rodoviária Federal dados sobre o tráfico de drogas na região, de forma que eles pudessem fazer flagrantes contra traficantes que contribuíam com o grupo criminoso.