PRF cumpre mandado de prisão em Eunápolis

Policiais rodoviários federais prenderam, na tarde de sexta-feira (10), um homem com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. A ação foi registrada durante comando de fiscalização de rotina no Km 717 da BR 101, próximo ao município de Eunápolis.

No decorrer do comando de fiscalização com foco no combate ao crime, os policiais abordaram um veículo VW/SAVEIRO de cor branca. Após realizar a verificação dos documentos do condutor e do veículo, foi constatado que o motorista tinha expedido contra si um mandado de prisão pelo crime de estupro.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a polícia judiciária competente para adoção das medidas legais.