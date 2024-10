PRF detém homem por violência contra mulher após encontrar jovem desacordada na BR 101

Uma mulher foi resgatada por agentes da Polícia Rodoviária Federal que trafegava pela BR 101, no trecho do município de Laje (BA), ao ser encontrada desacordada no acostamento.

De acordo com os agentes, o encontro com a moça, que não teve a identidade revelada, aconteceu por volta das 23h da terça-feira (22). A mulher apresentava lesões na face e após recuperar a consciência, afirmou ter sido agredida fisicamente pelo namorado com socos no rosto.

Segundo a mulher, aquela não era a primeira vez que ele batia nela. O agressor foi encontrado dentro de um bar após uma incursão da equipe pela região. O homem foi preso em flagrante e encaminhado a Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus, onde foram tomadas a providência relativas à lesão corporal.

A vítima foi levada para atendimento médico e em seguida foi apresentada na Delegacia para depoimento e medidas de proteção.