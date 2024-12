PRF divulga rotas após desabamento de ponte entre Tocantins e Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a criação de quatro novas rotas de acesso entre os estados do Tocantins e Maranhão, em resposta ao colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ocorreu no último domingo (22). Essa ponte era um importante elo entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), facilitando o tráfego entre as duas regiões. As equipes da PRF, juntamente com outros órgãos responsáveis, estão mobilizadas no local do acidente em busca de pessoas desaparecidas. Até o momento, foram localizados pelo menos oito veículos que caíram no rio, incluindo quatro caminhões, dois carros e duas motos.

A Defesa Civil de Estreito (MA) confirmou três mortes, entre elas a de uma mulher de 25 anos. Além disso, há pelo menos 15 pessoas ainda desaparecidas. Para facilitar o deslocamento, a PRF detalhou as rotas alternativas. A primeira opção é a rota que vai de Belém a Brasília, passando por Imperatriz (MA). Os motoristas devem seguir pela BR-010, entrar à direita no km 249,6, atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory e continuar pela TO-126 até Sítio Novo do Tocantins. A partir daí, o trajeto segue por Axixá do Tocantins, Luzinópolis e Darcinópolis, até acessar a BR-226 em direção a Brasília.

Outra alternativa é a rota de Brasília a Belém, que começa em Darcinópolis. Os motoristas devem seguir pela TO-134 em direção a Luzinópolis e São Bento do Tocantins, depois continuar para Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins. A rota prossegue pela TO-126 até Imperatriz, onde é possível atravessar a Ponte Dom Affonso Felippe Gregory e acessar a BR-010 rumo a Belém. Além dessas, há uma opção que parte de Balsas (MA) em direção a Brasília. Os motoristas devem seguir para Carolina (MA) e realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Filadélfia (TO).

Em seguida, o trajeto continua pela TO-222 até Araguaina (TO), onde se acessa a BR-153 em direção à capital federal. Por fim, a rota inversa, de Brasília a Balsas, também foi delineada. Os motoristas devem seguir de Araguaina pela TO-222 até Filadélfia, realizar a travessia do Rio Tocantins na balsa para Carolina e, por último, seguir pela BR-230 até Balsas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira